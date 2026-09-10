День народов Среднего Урала отметят 12 сентября в Екатеринбурге в парке Маяковского

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 12 сентября пройдет празднование Дня народов Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Как пояснила директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок, традиционно он отмечался в первое воскресенье сентября, но в этот раз был перенесен в связи с проведением Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

День народов Среднего Урала был учрежден в 2002 году по инициативе общественных объединений, культурных ассоциаций и диаспор. Является официальным праздником Свердловской области, в которой проживают представители 121 народа.

«Этот праздник — символ дружбы, единства, добрососедства, живое подтверждение того, как наши народы терпимо относятся друг к другу, уважают быт, традиции и обычаи каждого из них»,— пояснила Наталья Гурченок.

Активности в парке Маяковского начнутся в 11:00, церемония открытия праздника состоится в 12:00. Праздничные мероприятия продлятся до 21:00. Среди них: мастер-классы, выставка «Симфония узоров», театральный проект «Бажовские самоцветы», выступления резидентов групп «Таврида. Арт», групп Spokanki и Otyken, работа национальных подворий, фестиваль хлеба под слоганом «Хлебом едины». Будет отведена зона под традиционные спортивные игры. В 18:00 состоится шоу-показ «Код народа».

Ранее в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась выставка национальной одежды «Гардероб: традиции в моде».

Алена Шадрина