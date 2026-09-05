В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб: традиции в моде»

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала в Екатеринбурге открылась выставка «Гардероб: традиции в моде», посвященная национальной одежде — русской, башкирской, мансийской и других народов, живущих на территории Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина Выставка «Гардероб: традиции в моде» Фото: Алена Шадрина

На ней представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных костюмов народов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, «башкирский адидас».

«Я даже не могу определить, чьего влияния в уральском костюме больше: башкирского, татарского или русского и, соответственно, средней части Европы. Он сложился из множества частей, и нам очень важно не только изучать его, но и сохранять его дух»,— подчеркнула заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства УрГАХУ Галина Храмцова.

«Во времена, когда народу нужно объединиться, эстетика традиционного костюма исцеляет изнутри. Поэтому я надеюсь, что он станет прочной скрепой для всех народов Урала»,— сказала на открытии выставки заместитель председателя Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» Валерия Тюменцева.

Выставка будет работать до 22 ноября.

Алена Шадрина