Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством
Сегодняшнее совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесено из-за его подготовки к саммиту БРИКС. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Сегодняшняя встреча с правительством, которая была изначально запланирована и нами анонсирована, перенесена — будет, видимо, через неделю — в связи с тем, что идет подготовка к саммиту (БРИКС.—"Ъ"). Обычный, рутинный перенос»,— заявил представитель президента на брифинге.
Господин Песков уточнил, что за сегодняшний день президент провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и «продолжает заниматься региональными делами». Вечером господин Путин вылетит в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС.
В конце августа президент России встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Главы двух государств проведут еще одну встречу 11 сентября.
Подробности — в материале «Ъ» «БРИКС поставили на согласование».