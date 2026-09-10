Вологодская область вернулась к прежним объемам поставок бензина после перебоев

Поставки бензина в Вологодскую область восстановлены до прежнего объема — 700 тонн в сутки. Ежедневно топливо на автозаправочные станции региона доставляют почти 30 бензовозов, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки бензина в Вологодскую область восстановили до 700 тонн в сутки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Поставки бензина в Вологодскую область восстановили до 700 тонн в сутки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«К 10 сентября обещал восстановить необходимый объем поставок, чтобы обеспечить существующую потребность. Напомню, в конце августа из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах поступление бензина в регион сократилось почти вдвое — с 700 до 360 тонн в сутки. Это спровоцировало повышенный спрос и очереди на АЗС. Вышли на плановые показатели — в сутки с нефтебаз отгружается 700 тонн бензина. Доставку топлива на АЗС осуществляют почти 30 бензовозов»,— сообщил Георгий Филимонов.

По словам губернатора, для стабилизации ситуации региональные власти провели переговоры с руководством крупнейших поставщиков. В результате объем поставок топлива в Вологодскую область удалось вернуть к прежнему уровню.

«На тех заправках, где еще наблюдаются перебои, график поставок в настоящее время синхронизируется. Необходимые запасы сформированы», — отметил глава региона.

Господин Филимонов также поблагодарил руководителей ПАО «Лукойл», «Татнефть» и «Газпром нефть» за оперативное взаимодействие и поддержку региона.

Матвей Николаев