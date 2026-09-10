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Курс доллара. Прогноз на 10 — 11 сентября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На текущей неделе укрепление рубля ускорилось. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара опустился к уровню 85 руб./$, что на 0,8 руб. ниже значений закрытия пятницы. В четверг курс протестировал уровень 84 руб./$. «Бычье» игре способствует возвращение стоимости нефти Brent выше уровня $100 за баррель, что с лагом в полтора месяца приведет к росту предложения валюты со стороны экспортеров. Дополнительную поддержку рублю оказывает улучшение геополитического фона на фоне возобновления переговоров США и России.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 86.00-88.00
УК Первая 85.00-88.00
Банк Зенит 86.00
«БКС Мир инвестиций» 80.00-83.00
«Цифра банк» 85.00-87.00
Газпромбанк 85.00-87.00
Консенсус-прогноз * 85.50

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
«БКС Мир инвестиций»
«Цифра банк»
Банк Русский Стандарт
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики позитивно для рубля

Рубль восстанавливает позиции, чему способствует улучшение внешней обстановки. Возобновление переговоров РФ и США, рост цен на нефть и сокращение дисконтов по Urals, а также сокращение объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила формируют позитивную краткосрочную картину для рубля. Среди прочих моментов стоит выделить нейтральные ожидания рынка по сентябрьскому заседанию Банка России, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики также позитивно для рубля.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса

Рубль постепенно укрепляется, двигаясь в наш прогнозный интервал 80–83 руб./$. В среду рубль пробил границу 85 руб./$. Совокупный эффект от снижения покупок валюты по бюджетному правилу с 7 сентября на фоне роста валютной выручки оценивается в 4 руб. Пока спрос на валюту относительно высокий на дефиците предложения. Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса на фоне приближающегося налогового периода.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Поддержку рублю оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью

Российский рубль укрепляется к основным валютам на фоне роста нефтяных цен, котировки Brent — выше $100 за баррель. К китайскому юаню рубль прибавляет 0,8%, укрепляясь до 12,654 руб. за юань, к доллару — на 1,52%, до 85,16 руб./$. Поддержку рублю также оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью: ставка RUSFARCNY снизилась до 1,5% с 3,83% в понедельник. Дополнительный фактор поддержки — ожидания, что Банк России сохранит неизменной ключевую ставку на заседании в пятницу. До этого момента курсы, вероятно, останутся в диапазонах 12,5–12,8 руб. за юань, 83–86 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

На стороне рубля — снижение объемов покупок валюты Минфином

В пользу укрепления позиций рубля по отношению к основным валютам на Московской бирже — августовский рост экспортных цены на черное золото на 10%, а также перспективы снижения сезонного спроса на импорт. Аккуратного оптимизма могут добавить активизация в мирных переговорах, телефонный диалог президентов России и США. В фокусе во второй половине текущей недели — предстоящее решение по ключевой ставке, где аргументов в пользу ее снижения немного, поэтому вероятность этому сценарию мы даем небольшую, хотя не нулевую. В качестве основного варианта рассматривается неизменность ставки. В каком-то смысле это компромиссный вариант до момента накопления статистики осенью и выстраивания новых трендов. Тем временем на стороне рубля — снижение объемов покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

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