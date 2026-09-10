Курс доллара. Прогноз на 10 — 11 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На текущей неделе укрепление рубля ускорилось. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара опустился к уровню 85 руб./$, что на 0,8 руб. ниже значений закрытия пятницы. В четверг курс протестировал уровень 84 руб./$. «Бычье» игре способствует возвращение стоимости нефти Brent выше уровня $100 за баррель, что с лагом в полтора месяца приведет к росту предложения валюты со стороны экспортеров. Дополнительную поддержку рублю оказывает улучшение геополитического фона на фоне возобновления переговоров США и России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|86.00-88.00
|УК Первая
|85.00-88.00
|Банк Зенит
|86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|85.00-87.00
|Газпромбанк
|85.00-87.00
|Консенсус-прогноз *
|85.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики позитивно для рубля
Рубль восстанавливает позиции, чему способствует улучшение внешней обстановки. Возобновление переговоров РФ и США, рост цен на нефть и сокращение дисконтов по Urals, а также сокращение объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила формируют позитивную краткосрочную картину для рубля. Среди прочих моментов стоит выделить нейтральные ожидания рынка по сентябрьскому заседанию Банка России, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики также позитивно для рубля.
Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса
Рубль постепенно укрепляется, двигаясь в наш прогнозный интервал 80–83 руб./$. В среду рубль пробил границу 85 руб./$. Совокупный эффект от снижения покупок валюты по бюджетному правилу с 7 сентября на фоне роста валютной выручки оценивается в 4 руб. Пока спрос на валюту относительно высокий на дефиците предложения. Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса на фоне приближающегося налогового периода.
Поддержку рублю оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью
Российский рубль укрепляется к основным валютам на фоне роста нефтяных цен, котировки Brent — выше $100 за баррель. К китайскому юаню рубль прибавляет 0,8%, укрепляясь до 12,654 руб. за юань, к доллару — на 1,52%, до 85,16 руб./$. Поддержку рублю также оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью: ставка RUSFARCNY снизилась до 1,5% с 3,83% в понедельник. Дополнительный фактор поддержки — ожидания, что Банк России сохранит неизменной ключевую ставку на заседании в пятницу. До этого момента курсы, вероятно, останутся в диапазонах 12,5–12,8 руб. за юань, 83–86 руб./$.
На стороне рубля — снижение объемов покупок валюты Минфином
В пользу укрепления позиций рубля по отношению к основным валютам на Московской бирже — августовский рост экспортных цены на черное золото на 10%, а также перспективы снижения сезонного спроса на импорт. Аккуратного оптимизма могут добавить активизация в мирных переговорах, телефонный диалог президентов России и США. В фокусе во второй половине текущей недели — предстоящее решение по ключевой ставке, где аргументов в пользу ее снижения немного, поэтому вероятность этому сценарию мы даем небольшую, хотя не нулевую. В качестве основного варианта рассматривается неизменность ставки. В каком-то смысле это компромиссный вариант до момента накопления статистики осенью и выстраивания новых трендов. Тем временем на стороне рубля — снижение объемов покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.