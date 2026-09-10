Курс доллара. Прогноз на 10 — 11 сентября

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики позитивно для рубля Рубль восстанавливает позиции, чему способствует улучшение внешней обстановки. Возобновление переговоров РФ и США, рост цен на нефть и сокращение дисконтов по Urals, а также сокращение объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила формируют позитивную краткосрочную картину для рубля. Среди прочих моментов стоит выделить нейтральные ожидания рынка по сентябрьскому заседанию Банка России, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики также позитивно для рубля.

Илья Федоров,

главный экономист Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса Рубль постепенно укрепляется, двигаясь в наш прогнозный интервал 80–83 руб./$. В среду рубль пробил границу 85 руб./$. Совокупный эффект от снижения покупок валюты по бюджетному правилу с 7 сентября на фоне роста валютной выручки оценивается в 4 руб. Пока спрос на валюту относительно высокий на дефиците предложения. Ожидаем постепенное продолжение тренда на укрепление курса на фоне приближающегося налогового периода.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью Российский рубль укрепляется к основным валютам на фоне роста нефтяных цен, котировки Brent — выше $100 за баррель. К китайскому юаню рубль прибавляет 0,8%, укрепляясь до 12,654 руб. за юань, к доллару — на 1,52%, до 85,16 руб./$. Поддержку рублю также оказывает нормализация ситуации с юаневой ликвидностью: ставка RUSFARCNY снизилась до 1,5% с 3,83% в понедельник. Дополнительный фактор поддержки — ожидания, что Банк России сохранит неизменной ключевую ставку на заседании в пятницу. До этого момента курсы, вероятно, останутся в диапазонах 12,5–12,8 руб. за юань, 83–86 руб./$.