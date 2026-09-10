Карен Хачанов третий раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Единственным российским игроком, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США, стал Карен Хачанов. Его четвертьфинал против Александра Блокса из-за травмы бельгийца был завершен досрочно в середине третьей партии. Следующим соперником россиянина, уже доходившего до этой стадии здесь же в Нью-Йорке в 2022 году и на Australian Open в 2023-м, будет «посеянный» под первым номером Александр Зверев из Германии. У женщин завершила борьбу Мирра Андреева, упустившая два матчбола во встрече с американкой Коко Гауфф.

Выход в четвертьфинал US Open Александра Блокса, занимающего лишь 34-е место в мировом рейтинге, стал пусть и не крупнейшим, но все же одним из наиболее заметных сюрпризов нынешнего турнира. Поэтому перед Кареном Хачановым вроде бы стояла не самая трудная задача. Однако не следовало забывать, что его соперник переиграл в третьем круге шестую ракетку мира итальянца Флавио Коболли, который, в свою очередь, два месяца назад на той же стадии Wimbledon остановил Хачанова. Так что россиянин не имел право смотреть свысока на 21-летнего бельгийца, к слову, уступающего гиганту в росте всего пять сантиметров.

Первую партию после брейков в пятом и седьмом геймах россиянин выиграл с минимальными проблемами, отыграв в восьмом два брейк-пойнта. После ее завершения Блокс, который вышел на корт с забинтованным левым бедром, вызвал на корт врача, и тот наложил ему пластыри на верхнюю часть правой стопы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Карен Хачанов получил первого».