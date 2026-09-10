Карен Хачанов получил первого

Единственным российским игроком, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США, стал Карен Хачанов. Его четвертьфинал против Александра Блокса из-за травмы бельгийца был завершен досрочно в середине третьей партии. Следующим соперником россиянина, уже доходившего до этой стадии здесь же, в Нью-Йорке, в 2022 году и на Australian Open в 2023-м, будет посеянный под первым номером Александр Зверев из Германии. У женщин завершила борьбу Мирра Андреева, упустившая два матчбола во встрече с американкой Коко Гауфф.

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Карен Хачанов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Выход в четвертьфинал US Open Александра Блокса, занимающего лишь 34-е место в мировом рейтинге, стал пусть и не крупнейшим, но все же одним из наиболее заметных сюрпризов нынешнего турнира. Поэтому перед Кареном Хачановым вроде бы стояла не самая трудная задача. Однако не следовало забывать, что его соперник переиграл в третьем круге шестую ракетку мира итальянца Флавио Коболли, который, в свою очередь, два месяца назад на той же стадии Wimbledon остановил Хачанова. Так что россиянин не имел права смотреть свысока на 21-летнего бельгийца, к слову уступающего гиганту в росте всего пять сантиметров.

Что касается информации о травме ребра, по причине которой Блокс половину встречи четвертого круга с аргентинцем Франсиско Серундоло играл на обезболивающих таблетках, то ее следовало трактовать осторожно. Хачанову ни в коем случае не стоило позволять себе малейшей самоуспокоенности. И ему это удалось.

Первую партию после брейков в пятом и седьмом геймах россиянин выиграл с минимальными проблемами, отыграв в восьмом два брейк-пойнта.

После ее завершения Блокс, который вышел на корт с забинтованным левым бедром, вызвал на корт врача, и тот наложил ему пластыри на верхнюю часть правой стопы.

Во втором сете бельгиец выглядел получше, но Хачанов дождался нужного момента и в 11-м гейме и после двух подряд чужих ошибок сделал третий брейк за матч. А после четвертого — в пятом гейме третьей партии — Блокс при счете 2:6, 5:7, 2:3 отказался от продолжения борьбы. Чтобы окончательно смириться с бессмысленностью сопротивления ему в данном случае хватило 1 часа 38 минут.

Хачанов, ранее доходивший до полуфиналов на мейджорах в Нью-Йорке в 2022 году и на Australian Open в 2023-м, сделал это третий раз. Но сейчас его успех тянет на крупную неожиданность, ведь 30-летний россиянин впервые с Wimbledon 2018 года не вошел на турнире Большого шлема в число сеяных.

Есть у него шансы и впервые оказаться там, где бывать еще не довелось,— в финале. Для этого теперь требуется переиграть сложнейшего оппонента — вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии, который за 2 часа 17 минут в трех партиях разобрался с голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом и тем самым установил рекорд для немецких теннисистов по количеству побед на мейджорах за сезон. В этом году чемпион Roland Garros и финалист Wimbledon выиграл на них уже 23 матча — на один больше, чем легендарный Борис Беккер в 1989 году.

В девяти предыдущих очных встречах Хачанов обыгрывал Зверева трижды, причем два раза это случалось на канадском «мастерсе», который является частью летней североамериканской серии турниров на харде.

Итогами 11-го дня женского US Open стали подъем на первое место в мировом рейтинге Елены Рыбакиной, обыгравшей в четвертьфинале в трех сетах китаянку Чжэн Циньвэнь (официально теннисистка из Казахстана возглавит классификацию в понедельник, 14 сентября), а также очередная неудача чемпионки Roland Garros Мирры Андреевой в матче против американки Коко Гауфф. Неудача очень обидная. Использовав неуверенность соперницы при исполнении подачи и особенно удара справа, Андреева в прекрасном стиле взяла первый сет, а во второй партии игрался тай-брейк, по ходу которого у россиянки было два матчбола. Однако реализовать их не удалось, а затем удача и бойцовские качества Гауфф, одной из самых волевых теннисисток нынешней элиты, помогали американке переломить ход противостояния.

Она победила Андрееву шестой раз подряд — 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, и теперь россиянке, занимающей пятое место как в главном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), так и по очкам, набранным в нынешнем сезоне, будет трудно включиться в борьбу за титул первой ракетки мира по итогам года, на который она стала претендовать после триумфа на Открытом чемпионате Франции. Теперь реальная цель Андреевой — место в первой тройке.

Евгений Федяков