Умер бывший игрок и тренер НХЛ Барри Мелроуз

На 71-м году жизни умер бывший игрок и тренер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Барри Мелроуз. Об этом сообщил телеканал ESPN, на котором господин Мелроуз работал в качестве аналитика больше четверти века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барри Мелроуз

Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters Барри Мелроуз

Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters

В 2023 году Барри Мелроузу диагностировали болезнь Паркинсона, после чего он покинул ESPN, на котором работал с 1995 года. Короткий перерыв в телевизионной карьере случился в 2008 году. Тогда канадец стал главным тренером «Тампа-Бей Лайтнинг». Не задержавшись в клубе надолго, он вскоре вернулся к студийной работе.

Как тренер Барри Мелроуз прежде всего известен благодаря работе с «Лос-Анджелес Кингс» с 1992 по 1995 год, то есть в период, когда за калифорнийский клуб выступал знаменитый форвард Уэйн Гретцки, по сей день удерживающий множество личных рекордов НХЛ. Господин Мелроуз получил назначение после успешного старта тренерской карьеры на более низких уровнях: он брал чемпионские титулы в Американской хоккейной лиге и юниорской Канадской хоккейной лиге. В первый же сезон под руководством Барри Мелроуза «Лос-Анджелес» вышел в финал Кубка Стэнли. Там клуб уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4 в серии, а в двух следующих сезонах не смог пробиться в play-off.

В качестве игрока Барри Мелроуз, выступавший на позиции защитника, провел в регулярных чемпионатах НХЛ 300 матчей и набрал 33 очка. Он представлял «Виннипег Джетс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт Ред Уингс».

Арнольд Кабанов