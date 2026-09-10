ЦИК объявил о начале приема заявок на надомное голосование

10 сентября начался прием заявок о голосовании на дому на выборах в Госдуму, объявил Центризбирком. Возможность проголосовать дома есть у россиян, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и «иным уважительным причинам».

Подать заявление о голосовании на дому можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» либо в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Можно сообщить о своем решении по телефону, уточнили в ЦИКе.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. С 28 августа досрочное голосование запустили в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».