"Ъ" рассказал об обстановке в Нью-Дели перед саммитом БРИКС

В преддверии 18-го саммита БРИКС, приуроченного к 20-летию создания этого объединения, власти Нью-Дели провели масштабную кампанию по благоустройству городской среды, включающую модернизацию дорог, установку цветочных композиций и организацию площадок для культурных мероприятий по всей столице. Хотя объективно красота и чистота воочию была видна лишь по пути из аэропорта: большинство туристических мест Нью-Дели (взять хотя бы район Красного форта и крупнейшей мечети Джама) привычно поражали большим количеством мусора, бездомных и попрошаек, в чем корреспондент “Ъ” убедилась лично.

Международный аэропорт имени Индиры Ганди, и без того принимающий порядка 1,4 тыс. рейсов ежедневно, добавил в свое расписание по 40–50 дополнительных рейсов с пятницы по воскресенье. Для того чтобы справиться с возросшим числом прилетов, всем сотрудникам воздушной гавани отменили отпуска. Судя по всему, то же распоряжение затронуло и сотрудников правоохранительных органов, чье присутствие на трассах по пути из аэропорта и около нескольких центральных пятизвездных гостиниц было в эти дни довольно зримо.

Подробнее — в материале «Ъ» «БРИКС поставили на согласование».