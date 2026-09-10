Дело о взятке курской экс-судьи могут рассмотреть в другом регионе

Обвиняемая в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшая зампред Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова подала ходатайство о передаче ее дела на рассмотрение в другой регион. В пресс-службе Курского облсуда рассказали «Ъ», что материалы будут переданы в Первый кассационный суд для решения вопроса об изменении подсудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», дело поступило на рассмотрение в облсуд в конце августа. Вместе с госпожой Петровой на скамье подсудимых должны оказаться Роман Бугай, Дмитрий Токарев и Ольга Минакова, которая ранее была замруководителя фонда капремонта. Им вменяется посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Уголовное дело расследовал Следственный комитет России. По версии следствия, весной 2025 года Ольга Петрова, занимавшая тогда должность заместителя председателя Ленинского райсуда, могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой.

Госпожа Петрова не признает вину. Ранее она безуспешно пыталась отменить свое уголовное преследование. По данным «Ъ», она называла причиной возбуждения дела неприязненное отношение к ней со стороны председателя Курского областного суда, связанное с ее планами участвовать в конкурсе на ранее занимаемую должность зампредседателя Ленинского райсуда. Эта информация не подтвердилась.