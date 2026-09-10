Суд в Москве заочно арестовал жену политика-иноагента Гозмана

Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал Марину Егорову — супругу политика Леонида Гозмана (объявлен в РФ иноагентом). Об этом свидетельствует карточка дела на портале столичных судов общей юрисдикции.

Меру пресечения суд избрал по уголовному делу о вмешательстве в работу следствия (ч. 2 ст. 294 УК). Дело зарегистрировали 9 сентября. Решение было вынесено в тот же день.

В октябре 2024 года стало известно об уголовном деле в отношении Марины Егоровой: ей вменяли контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы (ч. 3 ст. 226.1 УК). Следствие считало, что она участвовала в попытке вывезти из России антиквариат. Адвокат госпожи Егоровой настаивал, что это были предметы «кухонно-бытовой утвари, а не культурные ценности» — столовые приборы из мельхиора и серебра, полученные политиком в наследство от матери. Тем не менее Марина Егорова вину признала.

В октябре 2024 года суд поместил ее под домашний арест. В ноябре 2025 года господин Гозман (объявлен в РФ иноагентом) сообщил, что его супруга уехала в Израиль. Он подчеркнул, что выезд из страны был осуществлен легально.