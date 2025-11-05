Обвиненная в контрабанде жена иноагента Леонида Гозмана уехала из России

Политик Леонид Гозман (объявлен иноагентом) сообщил в соцсети, что его супруга Марина Егорова эмигрировала. Он не рассказал подробностей, только то, что она «на днях выехала из России в Израиль» и что «выезд из страны был осуществлен совершенно легально».

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Мы не планируем комментировать все происшедшее публично», — добавил политик.

В октябре 2024 года стало известно об уголовном деле Марины Егоровой: ей вменяли контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Следствие считало, что она участвовала в попытке вывезти из России антиквариат. Адвокат госпожи Егоровой настаивал, что это были предметы «кухонно-бытовой утвари, а не культурные ценности» — столовые приборы из мельхиора и серебра, полученные политиком в наследство от матери. Тем не менее Марина Егорова вину признала. Год назад суд поместил ее под домашний арест.