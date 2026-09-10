Светогорский ЦБК вложит в модернизацию производства более 3 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор НПАО «Светогорский ЦБК» Тимур Габидуллин подписали на полях БРИФ-2026 10 сентября инвестиционное соглашение на сумму более 3 млрд рублей. Компания направит инвестиции на модернизацию бумагоделательной машины №1, что позволит увеличить производство картона на 40%.

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Модернизация БДМ-1 позволит не только увеличить мощности выпуска, но и открыть перед ЦБК выход на новые рынки высокотехнологичной упаковки, что укрепит продовольственную безопасность и импортозамещение в регионе, отметил на церемонии подписания глава региона Александр Дрозденко. Проект предусматривает увеличение производства картона с 112 до 160 тыс. тонн в год к 2032 году, улучшение качественных характеристик продукции и расширение ассортимента упаковочных материалов.

За счет модернизации комбинат нарастит выпуск картона-основы для широкого спектра упаковочных решений: от асептической и неасептической упаковки для жидких пищевых продуктов с длительным и краткосрочным хранением до упаковки сухих продуктов, промышленных товаров и производства одноразовых стаканчиков. Улучшение качественных характеристик картона-основы обеспечит продукции более высокие потребительские свойства и позволит заместить импортные аналоги на внутреннем рынке, подчеркнули стороны.

Александра Тен