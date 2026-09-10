КХЛ выплатит клубам рекордные 2,36 млрд рублей по итогам прошлого сезона

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил двенадцатую выплату клубам по итогам сезона-2025/26. Общая сумма финансовых поощрений составит 2,364 млрд рублей с НДС.

В прошлом году этот показатель был равен 2 млрд рублей. Базой формирования выплат стали доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от Единого регулятора азартных игр.

Отмечается, что 30% от общей суммы распределяются пропорционально между командами в соответствии с оценкой за спортивные достижения. Остальные 70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям, в число которых входят посещаемость арен, своевременная оплата труда игроков, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, работа со СМИ и т.д.

Наибольшая сумма — 215,9 млн рублей — будет выплачена действующему обладателю Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Серебряный призер чемпионата казанский «Ак Барс» получит 175,9 млн рублей. Более 100 млн рублей перечислят магнитогорскому «Металлургу» (155,3 млн), омскому «Авангарду» (147 млн), уфимскому «Салавату Юлаеву» (107,3 млн), челябинскому «Трактору» (107,2 млн) и московскому ЦСКА (104 млн). Меньше всего получит китайский «Шанхай Дрэгонс» (18,9 млн), базирующийся в Санкт-Петербурге.

Лига рекомендовала потратить средства на модернизацию инфраструктуры и работу с болельщиками. Также отмечается, что более 544,5 млн рублей будут направлены в детско-юношеские спортшколы.

Арнольд Кабанов