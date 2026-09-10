В нижегородский БАРС решили набирать добровольцев с категорией годности «Д»

В отряде БАРС в Нижегородской области начнут рассматривать кандидатов с категорией годности «Д», сообщила его пресс-служба. Для добровольцев также сняты ограничения по возрасту. Контракт рассчитан на три года.

В пресс-службе отряда пояснили, что изменения касаются ветеранов боевых действий, получивших ранения во время службы, «состояние здоровья которых позволяет выполнять обязанности по конкретным воинским должностям». «Кандидаты могут рассматриваться независимо от возраста. Решение о возможности заключения контракта принимается индивидуально после медицинского освидетельствования и при положительном заключении ВВК»,— добавили в нижегородском БАРСе.

Идею допустить к службе в регионах добровольцев с категорией «Д» на прошлой неделе озвучил военкор Евгений Поддубный на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он утверждал, что группа таких добровольцев попросила допустить их к защите объектов от беспилотников. Господин Путин поддержал инициативу.

БАРС — боевой армейский резерв при Минобороны. Категорию «Д» присваивают гражданам, не годным к военной службе, которые не могут попасть в армию даже добровольцем. Такую категорию может получить человек с одной почкой, эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией и другими заболеваниями.