В Красноярске застрелили медведя, залезшего в частный дом

Медведя, вышедшего к людям, застрелили охотники в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

О появлении хищника в полицию сообщила жительница дома по ул. Торговой в ночь с 8 на 9 сентября. Медведь забрался на участок женщины.

«Прибывший на место наряд полиции обнаружил агрессивное животное. Зверь не реагировал на звуковые сигналы патрульного авто и начал движение в сторону граждан и сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни»,— говорится в сообщении. Еще одного хищника местные жители видели на острове Татышев, расположенном в черте города. Ранее в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей. В начале сентября в регионах Сибирского федерального округа не спадает интенсивность охоты на хищников, которые все чаще появляются в населенных пунктах.

Александра Стрелкова