Сертификат на ветеринарные услуги выдадут в Туве за сигнал о собаках без привязи

В Туве решили материально поощрить граждан за сообщения о домашних собаках, которые находятся в общественном месте без привязи и без надзора владельца. Распоряжение о проведении акции «Сообщи о нерадивом хозяине» издало республиканское правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Такие сообщения будут приниматься по специально выделенным каналам связи. Они должны содержать фотографию собаки и адрес места, где она была замечена. «Сообщения о бездомных животных в рамках данной акции не принимаются и не обрабатываются»,— говорится в положении о проведении акции. В случае подтверждения факта обратившийся получит сертификат на 300 руб. на ветеринарные услуги в клиниках-партнерах.

Акция пройдет с 10 по 30 сентября в городах Кызыл и Шагонар, а также в поселке городского типа Каа-Хем.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году в Кызыле дважды проходил массовый отлов беспризорных собак. Для этого власти столицы республики объявляли экстраординарную ситуацию.

Валерий Лавский