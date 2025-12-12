Второй раз за год в Кызыле проводят массовый отлов бродячих собак

В Кызыле начался массовый отлов беспризорных собак. Сообщение об этом размещено в аккаунте мэрии столицы Республики Тыва в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Основанием для этого стало введение распоряжением республиканского правительства «экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев». Режим экстраординарной ситуации объявлен в Кызыле на два месяца с 10 декабря.

«Свободно перемещающиеся по улицам и дворам собаки, независимо от наличия ошейника, будут рассматриваться как безнадзорные и подлежат отлову, затем будут помещены в муниципальный приют. По истечению 14 календарных дней, если хозяин не объявится, в соответствии с действующими в период экстраординарной ситуации правилами, подлежат умерщвлению»,— предупредили городские власти владельцев животных.

Как писал «Ъ-Сибирь», режим экстраординарной ситуации уже вводился в Кызыле в начале 2025 года. В марте городские власти сообщали, что отловили 1,3 тыс. собак.

Валерий Лавский