Бензин в Тамбовской области за неделю подорожал на 4,5 рубля

Цены на горючее в регионах Черноземья показали в основном рост за неделю с 17 по 24 августа. Сильнее всего они выросли в Тамбовской области, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя цена бензина в Тамбовской области выросла с 82,73 до 87,30 руб. за литр — прирост составил 4,5 руб., или 5,5%. Это самый высокий показатель среди всех регионов Черноземья:

АИ-92 подорожал на 4,17 руб., или на 5,4% (с 77,78 до 81,95 руб.);

АИ-95 — на 5,07 руб., или на 5,9% (с 85,54 до 90,61 руб.);

АИ-98 и дизель — без изменений

Курская область заняла второе место по темпам роста: бензин подорожал на 1,77 руб., до 80,59 руб. за литр.

По подсчетам Росстата, Орловская область показала умеренный рост — на 0,32 руб., до 69,58 руб. за литр. В Липецкой области бензин прибавил 0,25 руб., достигнув 75,44 руб., в Белгородской — самый низкий рост в макрорегионе (+0,18 руб., до 71,53 руб.).

В Воронежской области цены практически не изменились: +0,03 руб., средняя стоимость составила 82,59 руб. за литр.

На неделе с 11 по 17 августа самый дорогой не только в Черноземье, но и в Центральном федеральном округе (ЦФО) автомобильный бензин продавался именно на Тамбовщине. В начале недели чиновники передумали менять график работы АЗС после опроса тамбовчан. «Массового одобрения нет, поэтому эту меру мы сейчас вводить не будем»,— прокомментировал Евгений Первышов.

Анна Швечикова