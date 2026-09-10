Глава Роспатента заявил об увеличении числа российских брендов в стране

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Роспатента Юрий Зубов рассказал об увеличении числа российских брендов в стране. По его словам, за 2026 год в Роспатент было подано около 75 тыс. заявок — на 23% больше, чем годом ранее.

«В России все больше и больше становится своих брендов, они развиваются и в секторе одежды, продовольственном секторе, в сфере электроники. Мы видим также цифры, которые год от года превышают результаты предыдущих лет»,— уточнил господин Зубов (цитата по сайту правительства).

Как отметил глава Роспатента, компании и научный сектор также подают заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности, в первую очередь патентов. За первую половину 2026 года подано почти 11 тыс. заявок на регистрацию изобретений, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. За пять лет российские инноваторы подали в Роспатент на регистрацию около 140 тыс. заявок, добавил он.

В 2025 году среди зарубежных заявителей на получение патентов на изобретения в России лидировали Китай, США и Швейцария, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По сравнению с 2020 годом число заявок из Китая в 2025-м увеличилось почти на треть, а из США — снизилось более чем втрое. Такие изменения в первую очередь обусловлены уходом западных и японских компаний из РФ — китайский бизнес занимает освободившиеся ниши.

Подробности — в материале «Ъ» «Изобретательная экспансия».