Изобретательная экспансия

Среди зарубежных заявителей на получение патентов на изобретения в России в 2025 году лидировали Китай, США и Швейцария, сообщают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, проанализировавшие данные Роспатента. По сравнению с 2020 годом число заявок из Китая в 2025-м увеличилось почти на треть, а из США — снизилось более чем втрое. Такие изменения в первую очередь обусловлены уходом западных и японских компаний из РФ — китайский бизнес занимает освободившиеся рыночные ниши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали динамику числа патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент с 2020 по 2025 год иностранными разработчиками. Из нерезидентов в топ-3 стран по активности в прошлом году вошли представители Китая (1,4 тыс. заявок), США (745) и Швейцарии (631).

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По сравнению с 2020 годом активность китайских заявителей выросла почти на треть (с 1,1 тыс. заявок), а американских — сократилась более чем втрое (с 2,4 тыс.). Китай обошел США по этому показателю еще в 2023 году, и с тех пор его лидерство сохраняется. В целом же патентная активность иностранцев за последние годы снижалась — в 2025 году относительно 2020-го это сокращение составило 2,4 раза. Доля иностранных заявок в их общем числе уменьшилась с 32,1% до 17,7%.

Как сообщили “Ъ” в Роспатенте, китайские заявители помимо патентования изобретений запросили в 2025 году в России также охрану на 15 полезных моделей и на 1,1 тыс. промышленных образцов.

Китайская компания Huawei стала лидером среди всех заявителей-юридических лиц, подавшая 99 заявок на изобретения в Роспатент (по процедуре Patent Cooperation Treat — международная система, позволяющая заявителю защитить свое изобретение одновременно в нескольких странах) по таким в частности технологическим направлениям, как компьютерные технологии, телекоммуникации и цифровую связь.

Также ранее сообщалось, что китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России. В конце марта этого года производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi направил в Роспатент заявку на регистрацию — при положительном решении компания сможет продавать в РФ под товарным знаком Xiaomi Miloco смарт-часы, компьютеры, роботов, видеокамеры, наушники и другую технику.

По словам партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, Китай в РФ, как правило, патентует то, что может массово продавать на российском рынке,— что логично, так как после ухода западных, японских и корейских игроков на нем образовались свободные ниши.

Речь в частности, идет об автомобилях и компонентах (включая электромобили и гибриды), о телекоммуникационном оборудовании, бытовой электронике. Параллельно растет и число заявок на товарные знаки, отмечает эксперт. Кроме того, по его словам, рост активности КНР в целом является результатом общей политики властей этой страны по превращению патентов в инструмент экспортной экспансии. В рамках этой стратегии Россия с ее санкциями стала одним из наиболее привлекательных направлений.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается и, как прямой итог этого, растет активность компаний-поставщиков по защите своих товаров на российском рынке. Она отмечает, что профильные ведомства двух стран внимательно следят за активностью заявителей и реализуют меры по поддержке патентования.

Венера Петрова