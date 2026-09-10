В Тюмени возбудили уголовное дело после крупного пожара в школе

По факту возгорания кровли школы №65 в Тюмени на ул. Широтная возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СКР по Тюменской области. По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР По Тюменской области Фото: СКР По Тюменской области

Сообщение о пожаре в школе поступило в 6:39. Тушением занимались 50 пожарных — площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. м. На место происшествия прибыл губернатор Александр Моор: по его словам, кровля повреждена по всей площади, но огонь не затронул помещения. Деньги на ремонт выделят из резервного фонда. Пострадавших нет.

Учащихся на ул. Широтная перевели в корпус на ул. Николая Ростовцева. Очные занятия возобновятся 11 сентября у младшеклассников, с 14 сентября — у остальных школьников.

Ирина Пичурина