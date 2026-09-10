ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов-одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Кондратюк и Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Марк Кондратюк и Камила Валиева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В августе ISU присвоил спортсменам нейтральный статус, позволяющий выступать на международных турнирах, однако через месяц аннулировал его. Фигуристы оспорили это решение. «После индивидуальной оценки соответствия требованиям ISU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов»,— говорится в сообщении.

Кроме того, ISU повторно отказал пятикратным призерам чемпионата Европы Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду, в выдаче нейтрального статуса. Отмечается, что дуэт также не отвечает критериям нейтральности.

Фигуристы могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. «ISU не будет давать дальнейших комментариев по отдельным делам, пока сохраняется право на обжалование»,— уточняется в коммюнике.

С сезона-2026/27 российские и белорусские фигуристы могут выступать в нейтральном статусе. В июльском релизе ISU было сказано, что спортсмена не допустят к международным состязаниям, если он проходит действительную службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности РФ или Белоруссии; участвовал в боевых действиях на Украине; публично поддерживал проведение СВО.

Арнольд Кабанов