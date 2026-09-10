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Жителя Приангарья осудят за нелегальную майнинг-ферму в производственном цеху

Бодайбинский райсуд Иркутской области рассмотрит уголовное дело об организации нелегальной майнинг-фермы в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, в особо крупном размере), сообщает прокуратура региона.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2021-го по январь 2025 года фигурант дела, имея доступ к арендованному супругой производственному цеху, разместил там 39 единиц майнингового оборудования для добычи криптовалюты, которое нелегально подключил к электросети. Оплату за электроэнергию при этом проводила компания-арендодатель.

Ущерб от действий иркутянина превысил 8 млн руб.

Александра Стрелкова

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