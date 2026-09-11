От грибного меню до блюд из аниме

Bellevue: грибное место

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Бренд-шеф Николай Хвалынский запустил в ресторане Bellevue на крыше «Гранд Отеля Мойка 22» сентябрьское грибное меню из четырех блюд.

На закуску он предлагает соленые грузди «со сметаной копченой и картошкой печеной»: и название рифмуется, и ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом. Затем можно попробовать ломтики белых грибов, слегка обжаренные с луком конфи и пармезаном: на вкус как мясо, но даже интереснее. На горячее — волован с рагу из боровиков в мадере. На десерт тоже грибы — тирамису с белыми грибами и трюфелем.

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Cafe Claret: «Белое меню»

Осень в Cafe Claret начинается с особого гастрономического ритуала. Главными героями «Белого меню» стали лесные белые грибы, а окружение составили дары осеннего урожая Ленинградской области.

Уже пять лет подряд бренд?шеф проекта Александр Богданов лично участвует в сборе грибов в лесах Ленинградской области, и эта традиция стала частью концепции сезонного предложения. В 2026 году меню будет обновляться дважды, а всего в рамках сезона представят три версии подборки блюд.

На старте в «Белое меню» вошли несколько блюд. На поздний завтрак можно заказать пшенную кашу с белыми грибами и морским гребешком или «жареху» из белых грибов с картофелем, луком, сметаной и укропом и все это закусить пирожками с белыми грибами, картофелем и копченой сметаной.

Для более обстоятельной трапезы подойдет палтус с белыми грибами, листьями молодой капусты, грибным бербланом и красной икрой, а также утиная грудка с белыми грибами, корнем сельдерея, можжевельником и грибным демигласом. Десерт — зефир из белых грибов.

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BSB Group: коктейли под скульптуры

В четырех барах группы BSB — «Сайгоне», «Современнике», «Горьком» и Коктейльном баре Альберта Барабанова — поселились новые обитатели. Художница Екатерина Березина, автор известного городского проекта глиняных скульптур в трещинах и сколах петербургских стен, встроила в интерьеры этих заведений фигуры персон, чьи судьбы и творчество неразрывно связаны с Петербургом: Владимира Маяковского, Дмитрия Шостаковича, Осипа Мандельштама и Даниила Хармса.

Обычно скульптуры Березиной живут на фасадах, в подворотнях и арках исторического центра — там, где горожане годами находят ее персонажей: клоунов, ангелов, детей — и сами защищают их от демонтажа. Коллаборация с BSB — первый раз, когда фирменный метод скульптора перемещается внутрь городской барной культуры.

Под каждую скульптуру бар создал одноименный спешел-коктейль — портрет героя в бокале, настолько же точный, насколько скульптура точна в трещине стены.

В баре «Сайгон» смешивают коктейль «Маяковский» с характером поэта-трибуна, за резкостью которого всегда пряталась ранимость — гармония нежности и напора с бренди и вермутом.

«Мандельштам» в баре-квартирнике «Современник» — сухой, в ретростилистике: терновый джин, херес крем, кампари — коктейль-эхо той самой строчки про адреса, по которым звучат голоса.

Коктейль «Хармс» в баре «Горький» по-детски непосредственный и чудаковатый: ликеры какао и мяты, сливки, соленая карамель — и пуговица-драже вместо украшения: привет абсурдистской вселенной автора «Голубой тетради».

В Коктейльном баре Альберта Барабанова — «Шостакович»: коктейль с историей, балансом и текстурой — шотландский виски, ликер из фиалки, красное сухое вино — многослойный, как симфония, где драма переплетается с лирикой.

Специальное меню коктейлей действует до конца сентября, а скульптуры останутся в барах и войдут в их историю.

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Puberty: «Октоберфест» начинается!

Ресторан-пивоварня Puberty («Пубертатный возраст») отметит «Октоберфест» в лучших традициях большого пивного праздника — с фирменным пивом, сваренным прямо в ресторане, сытной кухней и зажигательной атмосферой.

Главный герой «Октоберфеста» в Puberty — собственное живое пиво. На пивоварне ресторана его варят по традиционной чешской рецептуре, а на фестивале гостям предложат сразу несколько эксклюзивных сортов: светлое и темное, пшеничное и сезонное, фильтрованное и нефильтрованное.

Дополнит пивную коллекцию продуманная гастрономическая карта. В ней — блюда, сочетающиеся с разными сортами пива: ароматные колбаски, копченые свиные ушки, мясные закуски и главное блюдо настоящего пивного застолья — сочная рулька, томленная в пиве.

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«Бруно»: охота за лимонами

Пиццерия Bruno («Бруно») расширяет свой творческий диапазон и территорию влияния: здесь разработали еженедельную городскую игру «Охота». Каждый понедельник улицы центра Петербурга превращаются в игровое поле: команда пиццерии прячет десять фигурок в форме лимона в радиусе примерно пары километров от пиццерии. Найти их можно по подсказкам в социальных сетях, а за каждую найденную фигурку участника будет ждать подарок. «Охота» задумана как городская игра, которая объединяет социальные сети и реальные маршруты по Петербургу. Каждый понедельник появляется новая серия тайников, а вместе с ней — новый повод отправиться исследовать знакомый центр города заново.

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«Ронин»: аниме на вкус

В сентябре азиатское бистро Ronin предлагает попробовать на вкус культовые аниме. Дегустации устраивают одновременно с просмотрами. Каждые пятницу и субботу здесь действует специальное меню, блюда из которого связаны с историями на экране.

Так, 11 и 12 сентября подадут «Якитори с робаты» — курицу на углях, обжаренную на японском гриле «робата»: дымная корочка, сочная середина. Блюдо станет закуской под стильный хип-хоп самурайский роуд-муви «Самурай Чамплу»: достойные проводы лета вместе с Дзином, Мугеном и Фуу.

Далее, 18 и 19 сентября приготовят онигири — рис, слепленный вручную и обманчиво простой, как те тепло и уют, которыми славятся картины Миядзаки. Подают блюда во время специального показа «Унесенных призраками» и других картин мастера.

Наконец, 25 и 26 сентября будут готовить тонкацу — сочную свиную котлету в хрустящей панировк: сочетание хруста и напряжения, которое держит в тонусе до последней серии аниме «Магическая битва».

Светлана Куликова