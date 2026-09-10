В Бердске из-за отсутствия кворума сорвалась последняя сессия горсовета

Во втором по численности населения городе Новосибирской области — Бердске — 10 сентября не состоялась внеочередная сессия горсовета. По данным «Ъ-Сибирь», муниципальный парламент не собрал кворум (14 депутатов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

В повестку дня сессии, в частности, было внесено принятие обращения в министерство ЖКХ и энергетики региона с просьбой проверить качество благоустроительных работ в Парке Победы стоимостью 330 млн руб. «Администрация города Бердска не приняла мер по организации технической экспертизы и не предоставила обоснованных разъяснений о причинах бездействия. Таким образом, отсутствует документальное подтверждение того, что работы выполнены надлежащим образом и в полном объеме, а интересы жителей и бюджетные средства защищены»,— говорилось в проекте обращения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Бердске возник конфликт между мэром Семеном Лапицким и фракцией «Единой России». В апреле 2026 года горсовет большинством голосов признал работу городской администрации неудовлетворительной. Внеочередная сессия 10 сентября должна была стать последней для пятого созыва. Выборы шестого пройдут на следующей неделе.

Тем временем мэр 4 сентября ввел в Бердске режим повышенной готовности, чтобы не допустить срыва подготовки города к зиме.

Валерий Лавский