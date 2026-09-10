В Новосибирской области детей не пустят в школу без справки по туберкулезу

От того, пройдет ребенок обследование на туберкулез или нет, зависит, сможет ли он обучаться вместе с другими детьми, говорится в сообщении министерства здравоохранения Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Еще в апреле 2026 года минздрав и минобразования региона выпустили приказ, в котором содержится алгоритм действий в случае отказа родителей от проведения профилактического медосмотра детей. Без справки об отсутствии туберкулеза ребенок не имеет права посещать школу, говорится в документе.

«Выстраивается простая и безопасная логика: нет доказательств отсутствия инфекции — временно ограничивается посещение коллектива до момента предоставления необходимых медицинских документов»,— говорится в сообщении минздрава. У ребенка остается возможность осваивать школьную программу с применением дистанционных технологий.

Туберкулез у детей часто протекает бессимптомно: инфекция может длительное время сохраняться в лимфоузлах, отметили в региональном минздраве. Согласно статистике, 97% случаев туберкулеза у детей выявляются благодаря иммунологическим пробам. С 15 лет подростки обязаны проходить флюорографию. По данным ведомства, к концу 2025 года без обследования на туберкулез в Новосибирской области оставалось 656 несовершеннолетних.

Михаил Кичанов