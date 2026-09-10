Росрыболовство прокомментировали данные о сокращении производства красной икры

Оснований полагать, что предложения красной рыбы и икры на российском внутреннем рынке будет недостаточно, нет. Об этом заявили ТАСС в Росрыболовстве. Ранее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявлял, что производство красной икры на начало сентября за год сократилось втрое (с 7,6 тыс. т до 2,6 тыс. т).

«Ограничения на экспорт этой продукции на текущий момент также не рассматриваются»,— прокомментировали в Росрыболовстве. В ведомстве отметили, что вылов тихоокеанских лососей уже превысил 92 тыс. т.

Позднее в ЦРПТ пояснили «Ъ», что снижение ввода в оборот красной икры связано с падением вылова лососевых на путине этого года. Один из факторов — это «естественная цикличность». Второй — потепление воды в Мировом океане. В Тихом океане, по данным ЦРПТ, зафиксировано явление Эль-Ниньо, верхние слои воды у экватора прогрелись на пять градусов выше нормы. Поэтому «лосось потерял кормовую базу и не успел набрать вес для возврата на нерест». На вылов также негативно повлияло потепление воды в нерестовых реках Дальнего Востока, указали в ведомстве.

При этом в ЦРПТ не считают ситуацию необратимой. «Речь о длительном природном цикле рыбы, который может занимать 10-20 лет, после чего популяция способна восстановиться, — то есть перед нами не системный кризис, а фаза цикла, усиленная температурной аномалией именно этого года.»,— заметили в ведомстве. Показатели «Честного знака», уточнили там, фиксируют то, что происходит в промысле: меньше рыбы, из-за чего меньше сырья для переработки, а значит, меньше готовой продукции на рынке.

На пике лососевой путины на Дальнем Востоке в июле-августе было добыто 74,7 тыс. т лососей — на 60% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В рознице красная икра подорожала до рекордных 23,5 тыс. руб. за 1 кг.

В новость в 12:54 мск были внесены изменения. Исправлены заголовок и лид. Добавлен комментарий ЦРПТ.