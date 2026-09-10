МВД назвало число приезжающих в Россию за год иностранцев
МВД: в Россию ежегодно приезжает 9 млн иностранцев
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замглавы МВД, главой миграционной службы Андреем Кикотем. Тот рассказал, что ежегодно в Россию с различными целями приезжают около 9 млн иностранцев.
«В моменте у нас находится от 6,5 до 6 млн человек. Из чего состоит эта характеристика? Порядка 3 млн — это трудовая миграция, 1,7 млн — это члены семей, 1 млн — это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки»,— пояснил господин Кокоть, которого цитирует пресс-служба Кремля.
Андрей Кикоть уточнил, что из приведенной статистики 800 тыс. — это иностранцы, которые нарушили закон, в том числе миграционное законодательство. По словам замглавы МВД, в сфере трудовой миграции ежегодно отмечается рост легальной трудовой миграции. В последнее время приток вырос с 45% до 50%.
По данным ФСБ, за январь—июнь зарубежные граждане совершили 7,1 млн поездок в Россию, тогда как в аналогичном периоде 2025 года — 7,8 млн. В топ-10 стран по числу въездов вошли Китай, Казахстан и Таджикистан. На вершине рейтинга находится Узбекистан, а замыкает его Монголия.
Подробности — в материале «Ъ» «Иностранцы все реже въезжают в Россию».
Показатель находящихся в России иностранцев — это не сумма всех въездов за год, а текущая оценка присутствия. МВД получает от Пограничной службы ФСБ ежедневные сведения о въездах и выездах, аккумулирует их для контроля сроков пребывания и включает в расчет всех иностранцев — независимо от цели и длительности поездки, в том числе нарушителей режима пребывания. Поэтому годовой поток и число людей, находящихся в стране одновременно, описывают разные измерения и напрямую не складываются.
Трудовые мигранты в этой оценке — отдельная категория внутри общего числа иностранцев, а не весь поток приезжающих. В ноябре 2022 года МВД разделяло оценку примерно шести миллионов находившихся в России иностранцев на трудовых мигрантов, студентов и временно или постоянно проживающих; концепция миграционной политики, принятая в 2018 году, отдельно указывала около трех миллионов трудящихся-мигрантов среди ежегодно пребывавших в стране иностранцев.