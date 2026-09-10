МВД назвало число приезжающих в Россию за год иностранцев

Президент Владимир Путин провел встречу с первым замглавы МВД, главой миграционной службы Андреем Кикотем. Тот рассказал, что ежегодно в Россию с различными целями приезжают около 9 млн иностранцев.

«В моменте у нас находится от 6,5 до 6 млн человек. Из чего состоит эта характеристика? Порядка 3 млн — это трудовая миграция, 1,7 млн — это члены семей, 1 млн — это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки»,— пояснил господин Кокоть, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Андрей Кикоть уточнил, что из приведенной статистики 800 тыс. — это иностранцы, которые нарушили закон, в том числе миграционное законодательство. По словам замглавы МВД, в сфере трудовой миграции ежегодно отмечается рост легальной трудовой миграции. В последнее время приток вырос с 45% до 50%.

По данным ФСБ, за январь—июнь зарубежные граждане совершили 7,1 млн поездок в Россию, тогда как в аналогичном периоде 2025 года — 7,8 млн. В топ-10 стран по числу въездов вошли Китай, Казахстан и Таджикистан. На вершине рейтинга находится Узбекистан, а замыкает его Монголия.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранцы все реже въезжают в Россию».