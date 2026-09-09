Александра Фокина 10 сентября могут назначить ректором ГИТИСа

Минкультуры может назначить ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) в четверг, 10 сентября. Им, вероятно, станет начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к ученому совету вуза, и подтвердил источник в театральных кругах. «Ъ» направил запросы в Минкультуры, столичный департамент культуры и ГИТИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фокин

Фото: ГИТИС Александр Фокин

Фото: ГИТИС

Как отмечается на сайте мэрии, господину Фокину 38 лет, он в 2010 году окончил продюсерский факультет ГИТИСа. В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма (системный анализ взаимодействия театра и государственной власти)». С этого же года начал преподавать в вузе курсы «Статистика культуры», «Планирование и организация проката репертуара» и «История и направления продюсерской деятельности». С 2021 года — декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. С 2022 по 2023 год являлся директором «Центра драматургии и режиссуры».

В начале августа Григорий Заславский, который руководил ГИТИСом с 2016 года, покинул должность. Его заявление об уходе принял Минкульт. Исполнять обязанности ректора на время назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, а позже — проректора по общим вопросам и управлению Марину Кирюшкину.

Мария Барановская