«Ведомости»: функции Росморречфлота могут передать морской администрации

Федеральное агентство речного и морского транспорта (Росморречфлот) может потерять свои основные регуляторные функции в случае создания единой морской администрации по инициативе Минтранса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Росморречфлоту подчиняются капитаны морских портов, которые занимаются госрегистрацией морских судов, дипломированием моряков и портовым контролем, а также администрации портов, обеспечивающие их деятельность. Согласно инициативе, эти функции передадут новой морской администрации, которая будет принимать решения о допуске судов под российский флаг, выдаче дипломов морякам и проверках иностранных судов, утверждают собеседники «Ведомостей».

В итоге Росморречфлот может остаться оператором портовой инфраструктуры через ФГУП «Росморпорт» и аварийно-спасательных работ через Морспасслужбу. Однако реальные масштабы изменений можно будет оценить только после публикации подзаконных актов, указывает один из источников издания.

Законопроект о создании единой морской администрации подготовил Минтранс по поручению президента России. Организацию возглавит министр транспорта. Ведомство войдет в состав администрации и будет координировать ее работу. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2028 года.