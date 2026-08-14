Минтранс по поручению Путина разработал проект о единой морской администрации

В России создадут единую морскую администрацию, которая будет управлять деятельностью в области торгового мореплавания. Соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Путина подготовил Минтранс. По оценке ведомства, создание новой структуры в том числе поможет обеспечить «надлежащий уровень защиты национальных судов» при международных перевозках.

Минтранс предлагает создать единую структуру на базе уже существующих администраций морских портов. Также планируется создание «полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане». В этой системе будет отображаться не только географическое нахождение судов, но и их техническое состояние, укомплектованность экипажами, исполнение ими трудовых норм, рассказали «РИА Новости» в министерстве.

В числе других нововведений:

централизация системы госрегистрации морских судов, прав на них и сделок с ними, с использованием принципа одного окна;

объединение и цифровизация системы дипломирования моряков с унификацией всех процедур (для получения диплома не нужно будет посещать центральный офис Морской администрации);

капитана морского порта признают «особым должностным лицом»: он займется портовым контролем судов, оформлением их заходов и выходов из порта, обеспечением безопасности судов в порту и на подходах к нему.

Инициатива должна повысить эффективность управления морской деятельностью и снизить административные издержки судовладельцев. Также единая администрация должна обеспечить «прозрачную и удобную систему регистрации судов, дипломирования моряков, взаимодействия морской администрации с судовладельцами», рассчитывает Минтранс.