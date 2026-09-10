Россия представила в Египте гибрид дрона и ракеты для Су-57

Российская госкомпания по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» показала беспилотные аппараты семейства С-71, разработанные для запуска с истребителя пятого поколения Су-57. Вооружение продемонстрировали во время авиасалона в египетском международном порту в Эль-Аламейне, передает Reuters.

Представленные аппараты сочетают характеристики крылатых ракет и ударных беспилотников. По данным профильных зарубежных изданий, семейство включает два варианта. С-71К «Ковер» рассчитан на внешнюю подвеску истребителя и работает по заранее заданным координатам цели. С-71М «Монохром» — более сложный барражирующий боеприпас, размещаемый во внутренних отсеках Су-57 и способный самостоятельно искать и поражать цели.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель, который отличается высокой маневренностью и малозаметностью. Максимальная его скорость — 2,6 тыс. км/ч, боевой радиус — 1,5 тыс. км. Его экспортная модификация — Су-57Э.

Подробности — в материале «Ъ» «Выставка боем».