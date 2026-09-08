Выставка боем

Главной российской «звездой» открывающегося 8 сентября авиасалона в Египте обещает стать истребитель Су-57Э с новым комплексом управляемых вооружений. Интерес у африканских и ближневосточных заказчиков могут также вызвать беспилотные системы и средства противодействия дронам. Шансы российских оружейников на новые контракты связаны не только с Египтом и Алжиром, но и со странами Персидского залива, которые после ударов Ирана по их территории стали осторожнее относиться к рекомендациям США по закупке вооружений, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Падалко / РИА Новости Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Второй авиасалон El Alamein International Airshow будет работать в египетском международном аэропорту Эль-Аламейн до 10 сентября.

Российские компании представят на нем единую экспозицию вооружений для ВВС и ПВО, ключевым элементом которой станет экспортный истребитель пятого поколения Су-57Э.

На этой выставке он впервые демонстрируется официально. На статической стоянке самолет покажут с новым комплексом вооружения, включающим ракеты «воздух—воздух», «воздух—поверхность» и малозаметные крылатые боеприпасы. Подробнее об их номенклатуре и характеристиках производитель обещает рассказать в ходе деловых мероприятий авиасалона. Су-57Э также включен в летную программу.

Отдельным блоком российская сторона выделяет беспилотные аппараты семейства С-71, разработанные для запуска с Су-57. Производитель их подробные характеристики не раскрывает. По данным профильных зарубежных изданий, семейство включает два варианта: С-71К «Ковер», рассчитанный на внешнюю подвеску истребителя и работающий по заранее заданным координатам цели, и С-71М «Монохром» — более сложный барражирующий боеприпас, размещаемый во внутренних отсеках Су-57 и способный самостоятельно искать и поражать цели. В экспозиции рядом с Су-57Э также демонстрируется малогабаритная крылатая ракета «Бандероль».

В сегменте пилотируемой авиации кроме Су-57Э будут представлены модернизированный Як-130М и ударный вертолет Ка-52Э, который Египет уже эксплуатирует и для которого заявлены доработанная оптико-электронная система и высокоточные ракеты. Кроме того, «Рособоронэкспорт» заявляет к показу широкую линейку БПЛА и модульный стационарный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е», специально «заточенный» на борьбу с беспилотниками для защиты важных объектов. По данным отраслевых обзоров, новый вариант «Панциря» рассчитан на отражение массированных атак дронов и высокоточных боеприпасов на малых высотах.

Наряду с российскими компаниями на авиасалоне будут представлены крупнейшие западные и азиатские производители — от Airbus и Boeing до Dassault, Lockheed Martin, Raytheon, CATIC и Turkish Aerospace.

Тем не менее в «Рособоронэкспорте» подчеркивают, что российский стенд в Эль-Аламейне ориентирован не только на Египет, но и на более широкий круг заказчиков в Африке и на Ближнем Востоке.

Среди стран региона, уже закупавших российские вооружения и при этом сталкивавшихся с массовыми атаками беспилотников и ракет, можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.

Реальные шансы на новые российские контракты по-прежнему зависят не только от геополитической обстановки, но и от статусности потенциальных заказчиков, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, для небольших государств Персидского залива, жестко завязанных на американские поставки и поддержку, закупки российского оружия несут высокий риск давления со стороны Вашингтона. Тогда как для крупных государств, таких как Египет или Алжир, а также богатых стран Залива, являющихся самостоятельными региональными игроками, окно возможностей для закупок российского вооружения сохраняется.

Отношение государств Залива к США, напоминает эксперт, изменилось после начала войны США с Ираном и ударов Тегерана по их территории, когда эшелонированные ПВО ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, созданные на базе американских дорогостоящих систем, смогли отбить основную часть массированных иранских атак ракетами и беспилотниками, но не предотвратили заметные повреждения инфраструктуры. В связи с этим для Египта, Алжира и части стран Персидского залива нынешний салон в Эль-Аламейне становится удобным моментом, чтобы сопоставить российские предложения с конкурирующими решениями, резюмирует господин Пухов.

Дмитрий Сотак