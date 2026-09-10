Главное на рынке недвижимости к утру 10 сентября

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна продал госкомпании «Дом.РФ» завод Meteor Lift и АО «Лифт Коннект», узнал «Ъ». Сумму сделки аналитики оценивают в 8–9 млрд руб. Meteor Lift создана на базе российского производства американской «Отис». Под контроль холдинга S8 Capital она перешла летом 2022 года. Тогда в сделку вошли завод лифтового оборудования в Санкт-Петербурге мощностью до 7 тыс. единиц в год, предприятие в подмосковной Щербинке и сервисная сеть техобслуживания. По информации источников «Ъ», S8 Capital вряд ли получит всю сумму, поскольку «Дом. РФ» кредитовал бизнес холдинга, и 100% долей ООО «Метеор Лифт» находятся у него в залоге.

Девелопер «Эталон» приступил к частичному разбору сооружений «Электрозавода» в Москве, сообщила «РИА Недвижимость» пресс-служба компании. Там сообщили, что речь идет о корпусах № 10, 16 и 23. В компании отметили, что все здания построены после Великой Отечественной. Там подчеркнули, что они не имеют отношения к оригинальному архитектурному ансамблю и никогда не входили в список выявленных объектов культурного наследия. Решение о редевелопменте «Электрозавода» после снятия с него статуса ОКН вызвало широкий общественный резонанс. «Эталон» пообещал сохранить входную группу и исторические фасады зданий.

Новыми владельцами сети гибких офисов Multispace стала компания «Флекс капитал». Она принадлежит Ксении Болотовой и Владиславу Бондаренко, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. О продаже девелопером Pridex площадей на 18,2 тыс. кв. м стало известно 25 августа, но покупатель тогда не уточнялся. В сделку вошли четыре площадки — Multispace Dinamo, Multispace Tverskaya и Multispace Dubinin’Sky в Москве, а также Multispace Pravda в Санкт-Петербурге.

Строительство жилого комплекса «Светлый мир „Станция Л“» в Москве заморожено до 30 сентября 2027 года. Комплекс располагается на Люблинской улице. Стройка остановлена с марта 2024 года, итоговая просрочка по договорам долевого участия теперь превысит три года. Реализация проекта остановилась после ареста Алексея Рыжкова — бенефициара Seven Suns Development, который возводил ЖК. Продолжить строительство на деньги застройщика невозможно из-за ограничений в связи с уголовным делом. При этом новый технический заказчик ГК «Дарс» не приступает к работам из-за отсутствия финансирования.

Росфинмониторинг потребовал от риелторов внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег, пишет Telegram-канал «Все о стройке». Ведомство указало признаки, при наличии которых необходимо проводить более серьезную проверку. Среди них — расчеты наличными, цена объекта (если она сильно отличается от рыночной), оплата за покупателя третьим лицом (кроме родственников), сделки с нерезидентами и покупки, не соответствующие «предполагаемому уровню доходов». Под подозрением также многократные покупки и продажи недвижимости одним человеком, а также несколько сделок подряд с одним объектом.

КБ «Стрелка» выйдет на рынок создания архитектурных проектов и девелопмента, заявил в интервью «РИА Недвижимость» архитектор будущего «ВЭБ.РФ», управляющий партнер КБ «Стрелка», бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, бюро органично сочетает разные форматы работы и «задает вектор развития, устанавливая новые стандарты в направлениях, которые только начинают осваиваться рынком».