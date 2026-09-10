Липецкий завод Evolute возобновил работу после обрушения крыши
Автомобильный завод Evolute в Липецкой области вернулся к штатной работе после обрушения крыши зимой 2026 года. Об этом рассказал замглавы региона Сергей Курбатов в Telegram по итогам посещения производства.
«Предприятие не просто вернулось в строй, а вышло на новый уровень производительности»,— заявил господин Курбатов. По его словам, в нормальном режиме действуют цеха сварки, окраски и сборки. Более того, из-за роста спроса на электромобили завод расширил штат, сообщил замгубернатора. Он отметил, что за год численность персонала выросла в 3,5 раза.
Крыша сварочного цеха «Моторинвеста» в Липецкой области обрушилась в феврале 2026 года. По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент мог произойти из-за скопления снега. Площадь обрушения составила около 5 тыс. кв. м. Восемь человек пострадали.
Завод «Моторинвест» запустили в 2014 году. С 2022 года специализируется на сборке электромобилей и гибридных авто марки Evolute на базе китайского концерна Dongfeng.
Для «Моторинвеста» возвращение к штатной работе означает восстановление связанного производственного контура: снова действуют этапы сварки, окраски и сборки. Это создает условия не только для продолжения выпуска, но и для реализации производственного плана на 2026 год — почти удвоить выпуск Evolute до 8 тыс. автомобилей; при этом проектная мощность предприятия значительно выше этого объема.
Еще в феврале 2023 года завод был загружен лишь на 20%: сборка шла на одном конвейере, а мощности полного цикла были законсервированы. Поэтому нынешнее восстановление важно прежде всего как возвращение к использованию ранее созданной производственной инфраструктуры, а не просто как возобновление отдельных операций.
Расширение штата сопровождается ростом спроса на марку: в первой половине 2026 года Evolute продала 1,4 тыс. новых электромобилей — в 2,6 раза больше, чем годом ранее, и 32,2% общего объема продаж новых электромобилей. Если предприятие будет наращивать выпуск вслед за спросом, ему потребуется поддерживать восстановленный цикл работы.