Липецкий завод Evolute возобновил работу после обрушения крыши

Автомобильный завод Evolute в Липецкой области вернулся к штатной работе после обрушения крыши зимой 2026 года. Об этом рассказал замглавы региона Сергей Курбатов в Telegram по итогам посещения производства.

«Предприятие не просто вернулось в строй, а вышло на новый уровень производительности»,— заявил господин Курбатов. По его словам, в нормальном режиме действуют цеха сварки, окраски и сборки. Более того, из-за роста спроса на электромобили завод расширил штат, сообщил замгубернатора. Он отметил, что за год численность персонала выросла в 3,5 раза.

Крыша сварочного цеха «Моторинвеста» в Липецкой области обрушилась в феврале 2026 года. По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент мог произойти из-за скопления снега. Площадь обрушения составила около 5 тыс. кв. м. Восемь человек пострадали.

Завод «Моторинвест» запустили в 2014 году. С 2022 года специализируется на сборке электромобилей и гибридных авто марки Evolute на базе китайского концерна Dongfeng.