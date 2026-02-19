Липецкий губернатор назвал возможную причину обрушения цеха «Моторинвеста»

По предварительным данным, крыша сварочного цеха «Моторинвеста» в Липецкой области обрушилась из-за скопления снега. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов

Спасатели продолжают поисковые работы. Действия координирует оперштаб. «На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается»,— написал господин Артамонов в Telegram-канале.

По данным МЧС России, площадь обрушения крыши составляет около 5 тыс. кв. м. К работам привлечены 114 человек с применением 35 единиц техники. Аэромобильная группировка регионального управления МЧС по Липецкой области приведена в готовность. Прокуратура Липецкой области начала проверку.

Обрушение произошло сегодня утром. Из-под завалов сначала извлекли пять человек, затем — еще одного, сообщил губернатор. Еще два человека остаются под завалами. Они связались со спасателями по телефону. «К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения»,— добавил Игорь Артамонов.

Завод «Моторинвест» запустили в 2014 году. На предприятии ведется сборка Great Wall Hover, с 2022 года — электромобилей китайской Dongfeng (под маркой Evolute).