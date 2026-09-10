Структура «Газпрома» пошла на мир в споре с «Белрегионтеплоэнерго» на 105 млн

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» к местному ООО «Белрегионтеплоэнерго» Марины Безруковой. Решение было принято из-за утверждения мирового соглашения. Размер требований составлял 105 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что ответчик признал задолженность в размере 103,5 млн руб. и к заключению соглашения выплатил истцу 1,1 млн руб. Оставшуюся сумму белгородские поставщики тепла должны перечислить структуре «Газпрома» до 10 декабря 2026 года. Если «Белрегионтеплоэнерго» нарушит этот срок, то «Газпром межрегионгаз Белгород» имеет право обратиться в суд за выдачей исполнительного листа на всю оставшуюся сумму долга и судебных расходов.

Разбирательство было инициировано в конце июня. Иск структуры «Газпрома» приняли 1 июля.

У судебных разбирательств между сторонами давняя история — с 2009 года они встречались в суде 99 раз. Причем «Белрегионтеплоэнерго» во всех случаях выступало ответчиком. Предыдущий спор был рассмотрен местным арбитражем в конце 2024 года. Тогда структура «Газпром межрегионгаз Белгород» потребовала взыскать с белгородских тепловиков 9,1 млн руб., однако сторонам удалось достичь мирового соглашения.

Этим летом «Газпром межрегионгаз Белгород» также подал два иска к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго» на 368 млн руб. в сумме. Согласно арбитражной картотеке, заявление с требованиями на 261 млн руб. принято к производству, заседание по нему назначено на 14 сентября. Иск на 107 млн руб. оставлен без движения до 16 сентября.

Алина Морозова