Белгородская структура «Газпрома» потребовала 261 млн с ОАО «Теплоэнерго»

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Сумма требований составляет 261 млн руб., их суть не раскрывается. По данным картотеки, иск еще не принят к производству, и дата заседания по делу не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце прошлого года бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что региональные власти возьмут на себя 600 млн руб. долга «Теплоэнерго» перед структурой «Газпрома». Задолженность за природный газ, потребленный муниципальным предприятием, формировалась в течение нескольких лет. Главе администрации Старооскольского округа Михаилу Лобазнову тогда поставили задачу провести финансовый и производственный аудит. Отдельно уточнялось, что долг по итогам отопительного сезона 2025-2026 годов, муниципалитету придется взять на себя.

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году с уставным капиталом 624,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть обеспечение теплоснабжения. С сентября 2024-го генеральным директором предприятия является Дмитрий Выхристюк. Данные об учредителях в открытых источниках не раскрываются. Прошлый год компания закрыла с убытком 380 млн руб. при выручке свыше 2 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» также сообщал в середине февраля, что белгородский арбитраж прекратил производство по одному из исков АО «Белгородская сбытовая компания» («Белгородэнергосбыт») к «Теплоэнерго», который касался задолженности за потребленную электроэнергию в размере 49,6 млн руб. Истец отказался от всех требований.

Денис Данилов