Структура «Газпрома» требует с белгородских энергетиков 105 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» к местному ООО «Белрегионтеплоэнерго». Сумма требований составляет 105 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

У судебных разбирательств между сторонами давняя история — с 2012 года они встречались в суде 50 раз. Последний спор между структурой «Газпрома» и белгородскими энергетиками был рассмотрен местным арбитражем в конце 2024 года.

Тогда газовая компания требовала взыскать с «Белрегионтеплоэнерго» 9,1 млн руб., однако сторонам удалось достичь мирового соглашения. Ответчик признал задолженность и обязался погасить ее в полном размере, в связи с чем суд прекратил производство по делу.

По данным Rusprofile, ООО «Белрегионтеплоэнерго» зарегистрировано в городе Строитель Яковлевского района Белгородской области в 2003 году. Основной вид деятельности — распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владеет компанией Марина Безрукова через подконтрольное ей столичное ООО УК «Регионгазфинанс». В 2025 году выручка белгородской фирмы составила 378 млн руб., увеличившись на 3% по сравнению с 2024-м. Чистый убыток компании вырос в 17 раз и составил 27 млн руб. С 2010 года с «Белрегионтеплоэнерго» было заключено 1,1 тыс. госконтрактов на общую сумму 2 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступали «Шебекинские тепловые сети», Яковлевская ЦРБ и МБОУ СОШ №2 в Строителе.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородские власти погасят 600 млн рублей долга старооскольского «Теплоэнерго» перед структурой «Газпрома». Задолженность за природный газ, потребленный муниципальным предприятием, формировалась в течение нескольких лет.

Егор Якимов