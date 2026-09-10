На Западном фронте без перемен
СКА одержал третью победу в чемпионате КХЛ
СКА выиграл третий подряд матч чемпионата КХЛ, победив на своей площадке тольяттинскую «Ладу» 2:1. Судьба встречи, как и первой, открывавшей сезон, решилась в овертайме. Решающую шайбу после сольного прохода забросил защитник армейцев Егор Савиков. Победа позволила СКА остаться на первом месте Западной конференции.
До финальной сирены соперники не смогли изменить счет на табло, а овертайм продолжался недолго
Фото: ХК СКА
Организаторы чемпионата КХЛ почему-то столкнули на старте сезона СКА и «Ладу» дважды за пять дней. В первом матче петербуржцы выиграли в овертайме 4:3, причем уступая в счете по ходу встречи. И вторая игра с соперником из Тольятти получилась упорной. Достаточно сказать, что в первом периоде зрители не увидели голов. В конце второй двадцатиминутки шайба наконец залетела в сетку ворот, но это были ворота СКА: у гостей отличился Михаил Беляев после прохода по борту и броска в дальний угол. Ворота армейцев в этом матче защищал Сергей Иванов, сменивший Артемия Плешкова.
Только в начале третьего периода хозяева сумели порадовать болельщиков заброшенной шайбой. И снова помог атаке защитник Андрей Педан. Он от борта вывел передачей на пустые ворота Данила Аймурзина, перешедшего в СКА из «Северстали», и тот забил первый гол за новую команду.
До финальной сирены соперники не смогли изменить счет на табло, а овертайм продолжался недолго. Защитник СКА Егор Савиков на 15-й секунде совершил проход от борта по центру к воротам и с неудобной руки отправил шайбу в сетку. Так СКА добыл третью победу подряд, позволившую ему возглавить таблицу Западной конференции.
Гол Савикова главный тренер армейцев Игорь Ларионов после игры назвал шедевром. По его словам, защитник — к слову, отличившийся первый раз за три матча,— сделал то, чего никто из соперников не ждал. Ларионов хочет, чтобы хоккеисты играли так и дальше. Передачу Савикову в этом эпизоде сделал капитан СКА Сергей Плотников — он набрал 600-е очко в КХЛ. Другим ассистентом стал нападающий Николай Голдобин, который на старте сезона отдал уже семь результативных передач.
Саму игру Игорь Ларионов назвал трудной, потому что «Лада» — быстрая, мобильная команда. К тому же все соперники настраиваются на СКА как на топ-клуб. И в каждом матче, как сказал тренер армейцев, игрокам приходится доставать из себя максимум, чтобы добиться положительного результата. Сам Игорь Ларионов тоже трудился на полную катушку, отбиваясь на пресс-конференции от неудобных вопросов журналистов. Его, в частности, спросили, почему при широком ростере игроков на площадку выходит Игорь Ларионов — сын главного тренера СКА. Хотя он не набрал очков в первых трех играх. Ларионов-старший ответил, что тренерский штаб оценивает игроков не по очкам, которые они набирают, а по тем действиям, которые помогают строить команду и остаются невидимыми для журналистов. К тому же тренеру СКА нужны умные игроки, а их, по его мнению, мало в составе армейцев — как и во всей лиге.
Календарь поставил петербургский клуб в сложное положение: уже сегодня, 10 сентября, СКА ждет матч со «Спартаком» в Москве. Туда игроки отправились ночным поездом, потому что самолетом летать сейчас опасно — рейс могут задержать. К тому же в поезде хоккеисты смогут несколько часов поспать в горизонтальном положении. После встречи в Москве армейцев ждет матч против «Сочи» на его площадке, а потом они вернутся в Петербург, где встретятся 15 сентября с «Шанхайскими драконами» на «СКА Арене». Может, эта дуэль соберет на трибунах внушительную аудиторию — пока она с трудом переваливает за 10 тыс. человек. Игра СКА с «Ладой», прошедшая в среду, привлекла во дворец спорта 8,5 тыс. зрителей, хотя вмещает «СКА Арена» почти 24 тыс. Надо разобраться, почему такие низкие показатели: то ли цены на билеты кусаются, то ли игра армейцев не вызывает большого интереса. Логистическую проблему клуб сумел решить: до «СКА Арены» болельщиков подбрасывают бесплатные шаттлы от станции метро «Московская».