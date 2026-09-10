На Западном фронте без перемен

СКА выиграл третий подряд матч чемпионата КХЛ, победив на своей площадке тольяттинскую «Ладу» 2:1. Судьба встречи, как и первой, открывавшей сезон, решилась в овертайме. Решающую шайбу после сольного прохода забросил защитник армейцев Егор Савиков. Победа позволила СКА остаться на первом месте Западной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До финальной сирены соперники не смогли изменить счет на табло, а овертайм продолжался недолго

Фото: ХК СКА До финальной сирены соперники не смогли изменить счет на табло, а овертайм продолжался недолго

Фото: ХК СКА

Организаторы чемпионата КХЛ почему-то столкнули на старте сезона СКА и «Ладу» дважды за пять дней. В первом матче петербуржцы выиграли в овертайме 4:3, причем уступая в счете по ходу встречи. И вторая игра с соперником из Тольятти получилась упорной. Достаточно сказать, что в первом периоде зрители не увидели голов. В конце второй двадцатиминутки шайба наконец залетела в сетку ворот, но это были ворота СКА: у гостей отличился Михаил Беляев после прохода по борту и броска в дальний угол. Ворота армейцев в этом матче защищал Сергей Иванов, сменивший Артемия Плешкова.

Только в начале третьего периода хозяева сумели порадовать болельщиков заброшенной шайбой. И снова помог атаке защитник Андрей Педан. Он от борта вывел передачей на пустые ворота Данила Аймурзина, перешедшего в СКА из «Северстали», и тот забил первый гол за новую команду.

До финальной сирены соперники не смогли изменить счет на табло, а овертайм продолжался недолго. Защитник СКА Егор Савиков на 15-й секунде совершил проход от борта по центру к воротам и с неудобной руки отправил шайбу в сетку. Так СКА добыл третью победу подряд, позволившую ему возглавить таблицу Западной конференции.

Гол Савикова главный тренер армейцев Игорь Ларионов после игры назвал шедевром. По его словам, защитник — к слову, отличившийся первый раз за три матча,— сделал то, чего никто из соперников не ждал. Ларионов хочет, чтобы хоккеисты играли так и дальше. Передачу Савикову в этом эпизоде сделал капитан СКА Сергей Плотников — он набрал 600-е очко в КХЛ. Другим ассистентом стал нападающий Николай Голдобин, который на старте сезона отдал уже семь результативных передач.

Саму игру Игорь Ларионов назвал трудной, потому что «Лада» — быстрая, мобильная команда. К тому же все соперники настраиваются на СКА как на топ-клуб. И в каждом матче, как сказал тренер армейцев, игрокам приходится доставать из себя максимум, чтобы добиться положительного результата. Сам Игорь Ларионов тоже трудился на полную катушку, отбиваясь на пресс-конференции от неудобных вопросов журналистов. Его, в частности, спросили, почему при широком ростере игроков на площадку выходит Игорь Ларионов — сын главного тренера СКА. Хотя он не набрал очков в первых трех играх. Ларионов-старший ответил, что тренерский штаб оценивает игроков не по очкам, которые они набирают, а по тем действиям, которые помогают строить команду и остаются невидимыми для журналистов. К тому же тренеру СКА нужны умные игроки, а их, по его мнению, мало в составе армейцев — как и во всей лиге.

Календарь поставил петербургский клуб в сложное положение: уже сегодня, 10 сентября, СКА ждет матч со «Спартаком» в Москве. Туда игроки отправились ночным поездом, потому что самолетом летать сейчас опасно — рейс могут задержать. К тому же в поезде хоккеисты смогут несколько часов поспать в горизонтальном положении. После встречи в Москве армейцев ждет матч против «Сочи» на его площадке, а потом они вернутся в Петербург, где встретятся 15 сентября с «Шанхайскими драконами» на «СКА Арене». Может, эта дуэль соберет на трибунах внушительную аудиторию — пока она с трудом переваливает за 10 тыс. человек. Игра СКА с «Ладой», прошедшая в среду, привлекла во дворец спорта 8,5 тыс. зрителей, хотя вмещает «СКА Арена» почти 24 тыс. Надо разобраться, почему такие низкие показатели: то ли цены на билеты кусаются, то ли игра армейцев не вызывает большого интереса. Логистическую проблему клуб сумел решить: до «СКА Арены» болельщиков подбрасывают бесплатные шаттлы от станции метро «Московская».

Кирилл Легков