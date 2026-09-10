Из-за тумана в Кольцово задержали рейс из Петербурга

Сильный утренний туман в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге повлиял на выполнение ряда рейсов. Экипажи самолетов, следовавших из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Калининграда, приняли решение уйти на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт продолжает работу, однако погодные условия могут повлиять на расписание авиакомпаний

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Аэропорт продолжает работу, однако погодные условия могут повлиять на расписание авиакомпаний

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По данным представителей воздушной гавани, аэропорт продолжает работу, однако погодные условия могут повлиять на расписание авиакомпаний. На фоне тумана были задержаны несколько рейсов на прилет и вылет.

В частности, рейс авиакомпании Smartavia 5N501, следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, приземлился в Уфе. По данным Flightradar24, на момент публикации самолет продолжал находиться в столице Башкортостана.

Карина Дроздецкая