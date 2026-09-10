Холодный фронт принесет в Петербург дожди и похолодание

В Санкт-Петербурге 10 сентября ожидается заметное похолодание: температура воздуха опустится на 5–6 градусов по сравнению с предыдущим днем. В городе пройдут дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столбики термометров покажут +16…+18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Столбики термометров покажут +16…+18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Погоду в Северной столице будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, центр которого в середине дня окажется над югом Финляндии. Небо будет преимущественно облачным, а в Ленинградской области местами возможны грозы.

В Петербурге столбики термометров покажут +16…+18 градусов. В Ленинградской области температура составит +15…+20 градусов, на востоке региона — до +23 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление немного повысится и составит около 753 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.

В пятницу, 11 сентября, в регионе также ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Карина Дроздецкая