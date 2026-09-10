Погрузка на ЗСЖД в Новосибирской области за месяц увеличилась на 29%

По итогам августа 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области достигла 2,2 млн т. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее прирост составил 29,5%, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За месяц с территории региона отгрузили 1,3 млн т каменного угля (рост в 1,4 раза год к году), строительных грузов — 240 тыс. т (-12,9%), нефти и нефтепродуктов — 214,6 тыс. т (+25%), зерна — 168,2 тыс. т (рост в два раза), черных металлов — 43,6 тыс. т (+17,8%).

В период с января по август 2026 года из Новосибирской области в общей сложности было погружено 16,3 млн т различных грузов, что на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Александра Стрелкова