Минпросвещения установит нормативы по количеству психологов в школах

Минпросвещения опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к правилам организации учебной деятельности. Ведомство предлагает нормативно зафиксировать подходы к расчету штатных единиц психологов в образовательных учреждениях: в дошкольных — один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах — один на 300, в колледжах и техникумах — один на 500. Количество специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья рассчитывается по отдельной формуле.

В ведомстве пояснили, что указанные нормативы составлены на основе апробации «мероприятий по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся образовательных организаций», которая проходила в восьми регионах. Поправки, уверены в министерстве, «приведут действующее нормативно-правовое регулирование в соответствие с имеющейся практикой».

В финансово-экономическом обосновании к проекту документа, однако, указано что принятие поправок приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тыс. специалистов: в детских садах — 10,4 тыс., в школах — 25,9 тыс., в учреждениях СПО — 3,1 тыс. В 2025/26 учебном году, напомним, в дошкольных образовательных организациях работало 20 тыс. штатных педагогов-психологов, в школах — 33,4 тыс., в учреждениях СПО — 3 тыс.

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