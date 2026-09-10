«Каманча» рассказал о планах на избирательную кампанию от ЛДПР

Кандидат в Госдуму, сооснователь Всероссийского объединения болельщиков Александр «Каманча» Шпрыгин в беседе с «Ъ» рассказал о своей избирательной кампании и месте в структуре ЛДПР. Свой политический вес Каманча оценивает сдержанно.

«Я состою в кадровом резерве ЛДПР», — пояснил он и отметил, что партия, по его ожиданиям, будет расти, и в какой-то момент руководству потребуются новые люди. «А где брать людей, как не в собственном резерве? Поэтому я просто стараюсь хорошо делать свою историю», — пояснил кандидат.

Уход в политику он назвал логичным шагом, соответствующим и возрасту, и текущей обстановке в стране. По его мнению, фанатское движение в прежнем виде существовать уже не может, тогда как личная потребность в общественно-политической деятельности сохраняется.

Отдельно кандидат высказался о бойкоте Fan-ID. Он сказал, что относится к этому вопросу скорее как политик, чем как болельщик. За последние годы «страна другая стала, это надо принять», сказал он, акциями протеста ситуацию не изменить. Фанатам, по его словам, стоит смириться с тем, что движение, которое они когда-то любили, переродилось и уже не будет прежним.

Как лидер динамовского фанатского движения проводит агитацию — в материале «Ъ».