Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на октябрьские матчи

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в состав сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщили в пресс-службе «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Дуглас Сантос (в центре справа)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Дуглас Сантос (в центре справа)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Главный тренер бразильской команды Карло Анчелотти включил 32-летнего защитника в заявку из 26 игроков. В сентябре Бразилия дважды сыграет с Австралией — 25-го и 29-го числа, а 3 октября встретится со сборной Индии.

При этом другой футболист «Зенита» Луис Энрике в состав национальной команды не вошел.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с 2019 года. За это время он шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок. В составе сборной Бразилии защитник стал олимпийским чемпионом в 2016 году.

Карина Дроздецкая