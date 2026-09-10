В Петербурге открыли интернат Академии танца Бориса Эйфмана

В Санкт-Петербурге открыли новое здание интерната Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице. Кампус площадью более 10,8 тыс. кв. м рассчитан на 240 воспитанников, в том числе из других регионов, сообщили в пресс-службе Смольного.

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В здании оборудовали 80 жилых комнат, помещения для самоподготовки и досуга, прачечные, комнаты воспитателей и медицинский блок. Основную часть корпуса занимают четыре репетиционных зала высотой в два этажа каждый.

На момент открытия в Академии обучаются около 400 воспитанников, более 150 из них приехали из других регионов России. Учебное заведение предоставляет одаренным детям бесплатные обучение и проживание.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и основатель Академии, народный артист России Борис Эйфман. Господин Беглов заявил, что город планирует строительство еще одного корпуса интерната.

Комплекс зданий Академии танца на Большой Пушкарской улице ввели в эксплуатацию в августе. Помимо нового спального корпуса, в него вошел комплекс апартаментов для артистов, созданный в результате реконструкции исторического дома Басевича.