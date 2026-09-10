Суд в США оставил россиянина Филимонова под арестом из-за риска побега

Суд в США решил оставить под стражей экстрадированного из Грузии россиянина Сергея Филимонова, опасаясь его побега в случае освобождения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Дело связано с серьезным риском того, что обвиняемый скроется в случае освобождения»,— сказано в постановлении суда. В документе уточняется, что фигурант не оспаривал содержание под стражей.

На этой неделе 36-летнего Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в кибермошенничестве. Россиянину предъявлены обвинения по делу о сговоре с целью банковского и электронного мошенничества, краже личности при отягчающих обстоятельствах, а также использовании фальшивых устройств доступа. По версии американского Минюста, господин Филимонов разработал инфраструктуру сложной фишинговой схемы. В случае признания вины ему грозит наказание от 2 до 175 лет лишения свободы.